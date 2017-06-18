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Трехдневный национальный траур объявлен в Португалии
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Трехдневный национальный траур объявлен в Португалии

16:57  18 Июня 2017  /обновлено: 16:57  18 Июня 2017
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Трехдневный национальный траур объявлен в Португалии

Лиссабон, 18 июня. Власти Португалии объявили в стране трехдневный траур по людям, которые погибли в масштабном пожаре на Пиренейском полуострове. Об этом в воскресенье проинформировали португальские СМИ.

Национальный траур продлится с 18 по 20 июня. Согласно предварительным данным, трагедия унесла жизни 62 человек.

Как ранее сообщал телеканал «360», причиной лесного пожара в Португалии стала высокая температура воздуха. 

 

#португалия
Алексей Громов
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