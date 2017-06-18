Трехдневный национальный траур объявлен в Португалии
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Лиссабон, 18 июня. Власти Португалии объявили в стране трехдневный траур по людям, которые погибли в масштабном пожаре на Пиренейском полуострове. Об этом в воскресенье проинформировали португальские СМИ.
Национальный траур продлится с 18 по 20 июня. Согласно предварительным данным, трагедия унесла жизни 62 человек.
Portugal declares three days of national mourning after raging forest fires killed 62 people with more than 50 injured. pic.twitter.com/D3NMGYqxVR— PTV World (@WorldPTV) June 18, 2017
Как ранее сообщал телеканал «360», причиной лесного пожара в Португалии стала высокая температура воздуха.
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