Путин назначил нового начальника Госавтоинспекции

В Избранное

Скопировать

Москва, 18 июня. Президент России Владимир Путин назначил начальника УМВД по Хабаровскому краю Михаила Черникова начальником Госавтоинспекции МВД РФ.

Документ о назначении нового главы ГИБДД опубликован на официальном портале правовой информации.

«Назначить генерал-майора полиции Черникова Михаила Юрьевича начальником Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения министерства внутренних дел Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», — значится в документе.

Ранее сообщалось, что президент России освободил от занимаемых должностей нескольких руководителей региональных СУ СК, МВД, УФСИН, а также транспортного прокурора.