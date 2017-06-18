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Россия
Путин назначил нового начальника Госавтоинспекции
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Путин назначил нового начальника Госавтоинспекции

16:33  18 Июня 2017  /обновлено: 17:05  18 Июня 2017
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Путин назначил нового начальника Госавтоинспекции

Москва, 18 июня. Президент России Владимир Путин назначил начальника УМВД по Хабаровскому краю Михаила Черникова начальником Госавтоинспекции МВД РФ. 

Документ о назначении нового главы ГИБДД опубликован на официальном портале правовой информации. 

«Назначить генерал-майора полиции Черникова Михаила Юрьевича начальником Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения министерства внутренних дел Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», — значится в документе.

Ранее сообщалось, что президент России освободил от занимаемых должностей нескольких руководителей региональных СУ СК, МВД, УФСИН, а также транспортного прокурора.

Владимир Багров
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