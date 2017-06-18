Путин уволил ряд глав региональных силовых структур

В Избранное

Скопировать

Москва, 18 июня. Президент РФ Владимир Путин освободил от должности руководителей региональных СУ СК, МВД, УФСИН, а также транспортного прокурора.

Российский лидер подписал указ, согласно которому освобождается от своих должностей ряд высокопоставленных силовиков в регионах.

Уволены главы региональных главков Следственного комитета, министерства внутренних дел, Федеральной службы исполнения наказаний, а также Западно-Сибирский транспортный прокурор. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Путин уволил главу СУ СК по Ленинградской области Алексея Маякова, заместителя руководителя главного управления МВД по Свердловской области Владимира Романюка, а также главу управления ФСИН по Подмосковью Анатолия Тихомирова и Западно-Сибирского транспортного прокурора Сергея Феоктистова.