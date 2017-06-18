Власти Сочи подготовили 600 экскурсоводов специально для Кубка конфедераций

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Сочи, 18 июня. Около 600 экскурсоводов прошли специальную подготовку для Кубка конфедераций. Кроме того, 36 туристических объектов получили единый архитектурный облик. Об этом сообщил начальник управления по курортному делу и туризму администрации города Сочи Сергей Доморат.

Местные экскурсоводы прошли строгий отбор. Была сформирована специальная комиссия, состоящая из руководителей музеев и историков. Тех, кто «плавал» в ответах или предоставлял неверную информацию, до обслуживания туристов не допустили.

Кроме того, специально для туристов были выпущены карты с достопримечательностями города. Карты можно будет найти во всех волонтерских центрах, на вокзалах, в аэропорту. 36 объектов туристского показа были подготовлены к приему гостей.

Напомним, первая встреча в Сочи в рамках Кубка конфедераций состоится 19 июня: на стадионе «Фишт» встретятся сборные Австралии и Германии.