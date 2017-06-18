Битва за Мосул: иракские войска наступают на ИГ в историческом квартале

В Избранное

Скопировать

Багдад, 18 июня. Военные Ирака сегодня начали штурм исторического квартала Мосула, вытесняя ИГ* (организация запрещена в РФ) из последнего района города, заявил командир спецподразделения Абдель Гани аль-Асади.

Мосул ждет «жесткая и жестокая битва», такое мнение выразил командир спецподразделения ВС Ирака Абдель Гани аль-Асади. По его словам, для ИГ это станет «последней главой» — сегодня ранним утром иракские военные начали штурм исторической части города.

Известно, что до 150 000 мирных иракцев находятся в Мосуле в тяжелейших условиях – с минимальными запасами пищи и воды. За последние 8 месяцев Мосул покинуло порядка 862 000 человек, только часть из них вернулась в освобожденный от ИГИЛ* восточный Мосул.

* Организация запрещена на территории РФ.