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Спорт
Матч Кубка конфедераций между командами Португалии и Мексики начнется с минуты молчания
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Матч Кубка конфедераций между командами Португалии и Мексики начнется с минуты молчания

16:47  18 Июня 2017
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Матч Кубка конфедераций между командами Португалии и Мексики начнется с минуты молчания

Казань, 18 июня. Матч Кубка конфедераций, в котором примут участие сборные Португалии и Мексики, начнется с минуты молчания. Об этом журналистам в воскресенье сообщили представители Международной федерации футбола (FIFA).

Согласно предварительным данным, португальские футболисты будут играть в траурных черных повязках. Непосредственно матч стартует в 18.00 по московскому времени в Казани.

Напомним, ранее стало известно о том, что масштабный лесной пожар на территории Португалии унес жизни более 60 человек.

#кубок конфедераций
Алексей Громов
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