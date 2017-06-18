Стена подъезда общежития рухнула в Пензе

В Избранное

Скопировать

Пенза, 18 июня. Обрушение стены подъезда здания общежития, которое находится в аварийном состоянии, случилось в это воскресенье в Пензе. Об этом сегодня сообщили в городской администрации.

В результате чрезвычайного происшествия, к счастью, никто не пострадал. В мэрии сообщили, что рухнуло левое крыло первого подъезда дома. Также там добавили, что на момент ЧП первый подъезд дома уже расселили. В следующем подъезде жили три семейные пары, которые на сегодняшний момент собираются переезжать в другое жилье.

Известно, что комиссия по чрезвычайным ситуациям сегодня решила перекрыть коммунальные ресурсы во втором и третьем подъездах, а также установить предупреждающие ограждения по периметру.