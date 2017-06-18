Таинственный ночной взрыв перепугал жителей Ростова-на-Дону

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Ростов-на-Дону, 18 июня. Таинственный громкий взрыв перепугал жителей Ростова-на-Дону минувшей ночью. Горожане утверждают, что ЧП произошло в Северном микрорайоне

Громкий хлопок они услышали в районе часа ночи. По неподтвержденным пока данным, взрыв раздался на пересечении бульвара Комарова и улицы Добровольского, уточняют местные СМИ.

При этом полиция никаких сообщений о взрыве не получала. Официальных комментариев от представителей регионального ГУ МЧС также не поступало.

Все подробности и обстоятельства случившегося уточняются.

