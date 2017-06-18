Новости ДНР и ЛНР: почти 1000 снарядов по Донбассу, другой Донецк, «Правый сектор» атаковал ВСУ

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Донбасс, 18 июня. Киевские силовики за сутки выпустили по территориям ДНР и ЛНР 906 снарядов, школьники из подконтрольной Украине части Донецкой области посетили республиканскую филармонию, боевики «Правого сектора»* обстреляли солдат ВСУ. Последние новости Донецкой и Луганской народных республик — в обзоре Федерального агентства новостей.

Обстрел Донбасса и потери

В результате обстрела силовиками ВС Украины территорий ДНР, погиб один военнослужащий, сообщает ДАН со ссылкой на замкомандующего оперативным командованием республики Эдуарда Басурина. По его словам, в результате действий украинских военных, в Донецке и Ясиноватой были повреждены два дома.

«В результате обстрелов со стороны противника погиб один военнослужащий ДНР», сообщил Басурин.

За минувшие сутки ВСУ более 60 раз открывали огонь по прифронтовым территориям Донецкой народной республики. Под обстрел попали территории 21 населенного пункта.

Как рассказали в командовании, ВСУ выпустили по ДНР 81 артиллерийский снаряд 152 мм, 123 артиллерийских снаряда 122 мм, 243 мины 82 мм, 251 мину 120 мм, 53 танковых снаряда, 363 выстрела БМП и БТР. Также установлено, что противник 1093 раза использовал стрелковое оружие.

В ЛНР украинские военные за минувшие 24 часа выпустили по прифронтовым территориям более 150 боеприпасов, сообщили в Народной милиции.

Уточняется, что силовики открыли огонь по позициям НМ ЛНР в районах населенных пунктов Калиново, Молодежное, Первомайск, Раевка, Славяносербск, Сокольники, Веселенькое и Обозное. Военные украинской армии применяли запрещенные минскими соглашениями 120- и 82-мм минометы и автоматические станковые гранатометы (АГС), а также стрелковое оружие. Всего по территории Луганской народной республики было выпущено 155 мин и гранат.

Провокации «правосеков»

Силовики «Правого сектора» (террористическая организация запрещена в РФ) атаковали позиции ВСУ в районе Счастья, сообщает ЛуганскИнформЦентр со ссылкой на официального представителя Народной милиции ЛНР подполковника Андрея Марочко.

По данным Марочко, в результате атаки один из киевских силовиков ВСУ был ранен. Кроме того, подполковник добавил, что две БМП были выведены из строя.

По данным республиканской разведки, атака первого батальона 14 отдельной механизированной бригады в районе населенного пункта Счастье произошла 16 июня. «Также были установлены потери военной техники в подразделениях 93 бригады ВСУ в районе населенного пункта Крымское», — добавил Марочко.

Пьяницы и оружие

В том же Счастье пострадал еще один украинский военный. Официальный представитель НМ Андрей Марочко сообщил, что украинский военный сам себя ранил, находясь в состоянии алкогольного опьянения. По его словам, Народная милиция ЛНР продолжает регистрировать случаи небоевых потерь в рядах украинских военных.

«В первом батальоне 14 бригады ВСУ военнослужащий ранен в результате неосторожного обращения с оружием. Пьяного пострадавшего доставили в местное лечебное учреждение», — добавил он.

Экскурсия в другой мир

Юное население подконтрольной Киеву части Донецкой области посетила Донецкую государственную академическую филармонию в рамках акции «Нескучный выходной», сообщает ДАН. Творческий коллектив организовал для детей экскурсию и концерт.

По словам гендиректора филармонии Александра Парецкого, главная задача этого мероприятия – это сплочение людей, поскольку все понимают, что область разделена «неестественной границей, которой не должно быть». Он также подчеркнул, что для жителей Донбасса, живущих по обе стороны конфликта, понятно, что они единый народ.

«У нас один язык — русский, одинаковый менталитет, одни и те же ценности», — сказал Парецкий.

* Организация запрещена на территории РФ.