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Луганск, 18 июня. Военнослужащий ВСУ, будучи в состоянии алкогольного опьянения, получил огнестрельное ранение из-за неосторожного обращения с оружием, сообщил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

В рядах ВСУ по-прежнему не афишируются небоевые потери, однако по данным разведки ЛНР, в первом батальоне 14 бригады Вооруженных сил Украины возле Счастья был ранен военнослужащий. Известно, что киевский силовик был в состоянии алкогольного опьянения, когда получил огнестрельное ранение в результате неосторожного обращения с оружием.

По словам представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марочко, пострадавшего госпитализировали. Ранее разведка республики засекла использование киевскими силовиками дронов у линии фронта в Донбассе.