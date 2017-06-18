Жестокая драка женщин из-за крема на рынке в Дагестане попала на видео

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Хасавюрт, 18 июня. Нешуточные баталии разгорелись на одном из рынков в Дагестане. Причиной противостояния нескольких женщин стал тюбик крема. Инцидент удалось снять на видео случайным прохожим.

Уточняется, что массовая драка произошла на одном из рынков Хасавюрта. На кадрах видно, как несколько женщин ожесточенно таскают друг друга за волосы и наносят удары друг другу, не смущаясь толпы вокруг. Их пытаются разнять несколько мужчин, однако им этого не удается.

Как сообщили очевидцы, причиной столь ожесточенных баталий стал тюбик крема, который представительницы прекрасного пола не смогли поделить.

В Сети ролик вызвал волну негодования. Земляки женщин отмечают, что такое поведение для дагестанских девушек является неприемлемым, а также напоминают, что сейчас идет священный месяц Рамадан.