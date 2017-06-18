Новые шпионские фото BMW X3 появились в Сети

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Берлин, 18 июня. Фотошпионы слили в Сеть свежие снимки нового компактного BMW X3. Несмотря на то, что внешне «компактник» не особенно сильно отличается от предыдущей модели, эксперты указывают на то, что он станет совершенно новым авто.

Так, в основу нового X3 ляжет архитектура CLAR, с помощью новой платформы разработчики сделали кроссовер более легким. Кроме того, это позволило и его полноприводную компоновку.

Известно, что BMW X3 получит гибридную модификацию с 1,5-литровым ДВС и электрическим мотором. Кроме того, в моторной линейке будут представлены бензиновые и дизельные агрегаты,

Официальная презентация нового BMW X3 состоится в сентябре в рамках Франкфуртского автосалона. На рынок его выведут в середине осени.

