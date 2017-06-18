Божович возглавил тульский «Арсенал»

В Избранное

Скопировать

Тульская область, 18 июня. Новым главным тренером тульского футбольного клуба «Арсенал» стал черногорский специалист Миодраг Божович, который последние два сезона работал с сербской командой «Црвена Звезда». Об этом проинформировали официальные представители тульского ФК.

«Миодраг Божович хорошо известен российским болельщикам. Он работал в таких клубах как «Амкар», «Динамо», «Москва», «Ростов» и «Локомотив», — отметили в пресс-службе «Арсенала».

Напомним, ранее стало известно о том, что новым главным тренером петербургского футбольного клуба «Зенит» стал Роберто Манчини.