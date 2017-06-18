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Спорт
Божович возглавил тульский «Арсенал»
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Божович возглавил тульский «Арсенал»

16:18  18 Июня 2017  /обновлено: 16:18  18 Июня 2017
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Божович возглавил тульский «Арсенал»

Тульская область, 18 июня. Новым главным тренером тульского футбольного клуба «Арсенал» стал черногорский специалист Миодраг Божович, который последние два сезона работал с сербской командой «Црвена Звезда». Об этом проинформировали официальные представители тульского ФК.

«Миодраг Божович хорошо известен российским болельщикам. Он работал в таких клубах как «Амкар», «Динамо», «Москва», «Ростов» и «Локомотив», — отметили в пресс-службе «Арсенала».

Напомним, ранее стало известно о том, что новым главным тренером петербургского футбольного клуба «Зенит» стал Роберто Манчини.

#арсенал
Алексей Громов
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