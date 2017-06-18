Был убил знаменитого тореадора Ивана Фандиньо на корриде во Франции

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Париж, 18 июня. Знаменитый испанский тореадор Иван Фандиньо погиб на корриде во Франции. Бык пронзил его рогом на глазах шокированных зрителей. Мужчину попытались спасти, но усилия врачей оказались безрезультатны. Фандиньо умер от остановки сердца в машине скорой помощи.

Представление проходило во французской коммуне Мон-де-Марсан. Во время корриды 36-летний матадор запутался в плаще и упал на землю. В этот момент разъяренный бык подбросил его в воздух и проткнул насквозь рогом, сообщают местные СМИ.

Напомним, в июле минувшего года бык убил матадора Виктора Баррио на арене в Испании.

