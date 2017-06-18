Водитель сбил показавшего ему неприличный жест велосипедиста в Петербурге

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Санкт-Петербург, 18 июня. На Невском проспекте в Петербурге автомобилист умышленно сбил велосипедиста, который якобы показал ему неприличный жест, сообщили очевидцы инцидента.

У автобусной остановки «Площадь Восстания» в северной столице 16 июня был совершен умышленный наезд. По словам очевидцев, Chevrolet Cruze наехал на велосипедиста и скрылся с места инцидента. Пострадавшему вызвали скорую, прибывшие медики диагностировали спортсмену перелом плечевого сустава.

По некоторым данным, автомобиль виновника наезда принадлежит службе такси. Свидетели инцидента говорят, что водитель транспортного средства был недоволен, что рядом едет велосипедист, затем последний показал неприличный жест.