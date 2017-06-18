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«Анжи» подписал контракт с Карасевым
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«Анжи» подписал контракт с Карасевым

15:52  18 Июня 2017
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«Анжи» подписал контракт с Карасевым

Махачкала, 18 июня. Футбольный клуб «Анжи» подписал контракт с полузащитником Павлом Карасевым, который последние два сезона играл в составе «СКА-Хабаровска». Об этом в воскресенье проинформировали официальные представители махачкалинской команды. 

«Добро пожаловать в наши ряды, Павел!» — подчеркнули в пресс-службе «Анжи».

Непосредственно детали соглашения с Карасевым раскрыты не были.

Напомним, ранее стало известно о том, что руководство махачкалинского «Анжи» планирует отдать в аренду нападающего Павла Долгова.

#анжи
Алексей Громов
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