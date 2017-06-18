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Сирия, 18 июня. Российские военные доставили гумпомощь жителям Латакии. Террористы «Джейш Халид ибн Аль-Валид» казнили пятерых бойцов ССА** в Даръа. ИГ* потеряло ряд населенных пунктов на востоке провинции Хама, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные войска: потерпели поражение в боях с «Джейш Аль-Ислам» недалеко от населенного пункта Аль-Нашабия в Восточной Гуте Дамаска; нанесли авиаудары по укрепленным пунктам ИГ в районе города Акербат на востоке провинции Хама.

«Исламское государство» (ИГИЛ*): обстреливает позиции союзников САА из американского оружия вблизи месторождений Арак на востоке провинции Хомс; казнило пятерых солдат ССА в юго-западной части Даръа; потеряло населенные пункты Джуб Саад, Расм Амун, Хнета и Хассо Аль-Бавия на востоке Хамы.

Сирийская свободная армия (ССА): приняла решение о прекращении военного присутствия в городе Аль-Баб в северной части провинции Алеппо; обстреляла позиции курдских отрядов к северу от Алеппо; открывает огонь по опорным пунктам террористов ИГ в районе высоты Аштары в Даръа.

Курды: потеряли четырех бойцов в боях с ССА на севере Алеппо; вернули военную базу 17-й дивизии в северной части Ракки; отбили у ИГ район Аль-Батани на западе Ракки.

Провинция Дамаск

Боевики антиправительственного формирования «Джейш Аль-Ислам»***** отбили атаку сирийских войск и их союзников недалеко от населенного пункта Аль-Нашабия, расположенного в Восточной Гуте к северо-востоку от Дамаска, передает Telegram-канал (Military_News).

Тем временем, как сообщает военный источник в Twitter (NoorNahas1), сотрудник полиции в Восточной Гуте был подвергнут пыткам и избиениям радикалами группировки «Файлак Ар-Рахман» за предполагаемую связь с «Армией ислама». Таким образом, конфликт в рядах вооруженной оппозиции не утихает.

ВВС Сирии продолжают проводить бомбардировки опорных пунктов исламистов в районе Джобар, сообщает информационный портал Damascus Now. О нанесенном радикалам уроне не сообщается.

Провинция Латакия

Российские военные доставили жителям населенного пункта Аль-Сарсания 1,3 тонны продовольственных наборов с мукой, рисом, мясными и рыбными консервами. Как сообщает Минобороны Российской Федерации, гуманитарную помощь получили 870 человек. Северные районы провинции время от времени подвергаются обстрелам со стороны боевиков вооруженной оппозиции из соседнего региона Идлиб. Несмотря на то, что данные территории входят в одну из зон деэскалации, исламисты не прекращают вести военные действия.

Провинция Алеппо

Боевики Сирийской свободной армии (ССА) подписали соглашение о прекращении военного присутствия и эвакуации всех военных штаб-квартир из города Аль-Баб в северной части провинции Алеппо для обеспечения безопасности мирного населения. Об этом сообщает информационный портал вооруженной оппозиции FSA Platform.

Между тем, согласно сообщению военного источника в Twitter (wafanews82), турецкая артиллерия, действующая в регионе на стороне исламистов вооруженной оппозиции, атаковала позиции Сирийской демократической армии**** (SDF) и курдских отрядов YPG в районе городов Маунт-Барасье, Тель-Рифаат и Шейх Исса к северу от административного центра провинции. Кроме того, как предает новостное агентство Aleppo Media Center, радикалы убили четырех курдских бойцов в ходе ожесточенных столкновений вблизи деревни Тель Мадик.

Позже боевики открыли огонь по населенным пунктам Самука, Тель Мадик, Хирбал, Сад аль-Шахба и Тель Джижан, находящимся под контролем курдов, на севере провинции. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщает, что мирные жители не пострадали, тем не менее жилым зданиям был нанесен значительный ущерб.

Провинция Хомс

Информагентство «Исламского государства»* «Аль-Амак» опубликовало серию фотографий, на которых террористы ИГИЛ используют противотанковые ракеты США против Сирийской арабской армии (САА) к востоку от Пальмиры. Отряды террористической группировки ведут обстрел ракетами TOW. Пока неизвестно, как боевики ИГ заполучили это оружие. Сирийский военный источник портала Al Masdar News считает, что ракетные установки были проданы ИГИЛ силами вооруженной оппозиции в северной части Сирии. При помощи подобного вооружения радикалы ИГ смогли замедлить наступление проасадовских войск вблизи стратегических газовых месторождений у поселка Арак и насосной станции «Т-3».

Отряды ливанской «Хезболлы» уже на протяжении трех дней сражаются с террористами «Исламского халифата» недалеко от поля Арак. При поддержке российских ВКС союзники Сирийской арабской армии (САА) пытаются занять все стратегические высоты и установить полный контроль над районом, сообщает информагентство Al Masdar News.

Провинция Даръа

В населенном пункте Аль-Шаджара недалеко от административного центра провинции террористы группировки «Джейш Халид ибн Аль-Валид», подконтрольной «Исламскому государству», публично казнили пятерых боевиков Сирийской свободной армии (ССА), взятых в плен в ходе боев. Данная информация была опубликована новостным порталом SOHR. Напомним, радикалы ИГИЛ контролируют территорию в юго-западной части региона на границе с Иорданией.

Отряды «свободной армии» в свою очередь проводят обстрелы позиций террористов ИГ из противотанковых орудий в районе высоты Аштары, сообщает информационное агентство вооруженной оппозиции FSA Platform. Сведения о потерях сторон формируются.

Провинция Ракка

Согласно данным новостного портала Al Masdar News, силы «демократической армии», поддерживаемые Соединенными Штатами Америки, вернули военную базу 17-й дивизии в северной части столицы региона в ходе ожесточенных столкновений. Курдские подразделения планомерно продвигаются в Ракке с трех направлений.

Курдские бойцы также отбили у радикалов «Исламского государства» район Аль-Батани на западе административного центра провинции. В данный момент бои разворачиваются в районах Хиттин и Аль-Барид. Несколько боевиков ИГ были ликвидированы, сообщает информагентство ANF News.

Провинция Хама

Наступление проасадовских подразделений в восточной части Хамы продолжается. Бойцы шиитских ополчений в ходе ожесточенных столкновений отбили у радикалов ИГ населенные пункты Джуб Саад, Расм Амун, Хнета и Хассо Аль-Бавия, сообщает Twitter-канал (MIG29_).

Сирийский наблюдательный пункт за правами человека передает, что ВВС Сирии вновь нанесли авиаудары по укрепленным пунктам террористов «Исламского государства» в районе ключевого форпоста ИГ — города Акербат. Напомним, Акербат является важнейшим стратегическим объектом, поскольку боевики ИГ регулярно совершают вылазки со стороны этого населенного пункта в соседнюю провинцию Хомс, где атакуют позиции проправительственных войск к северо-западу от Пальмиры.

Ирак

Продолжаются бои в районе Старого города в западной части Мосула. По данным информагентство «Аль-Амак», подконтрольного «Исламскому государству», террористы ИГ оказывают яростное сопротивление. Кроме того, в квартале на обочинах дорог и в зданиях заложено множество замаскированных мин.

Представители иракских вооруженных сил, обращаясь к боевикам через громкоговорители, призывают радикалов ИГИЛ сдаться. Подобные меры направлены ​​на защиту жизней гражданских лиц, находящихся в оккупированном ИГ районе, сообщает новостной портал Iraqi News.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)