Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Общество
Психологи предлагают продлить подростковый возраст до 25 лет
Triangle Created with Sketch.

Психологи предлагают продлить подростковый возраст до 25 лет

15:58  18 Июня 2017
670

Психологи предлагают продлить подростковый возраст до 25 лет

Лондон, 18 июня. Британские ученые провели серию экспериментов, в ходе которых установили, что подростковый возраст на самом деле длится до 25 лет.

Как показали исследования, именно до этого возраста длится как физическое, так и интеллектуальное развитие. Также ученые предложили разделить подростковый возраст на три этапа: с 12 до 14 лет, с 15 до 17 лет и с 18 до 25 лет. Ученые отмечают, что важно не лишать детей детства, потому что иначе они слишком рано начинают постигать «взрослый» опыт вроде алкоголя, курения и секса. Большую роль в этом процессе играют современные технологии, отмечают специалисты.

Вместе с тем, нельзя впадать и в другую крайность, призывают ученые: в обществе процветает культура инфантилизма, когда родители пытаются оградить своих детей от всех жизненных перипетий и чрезмерно опекают. 

Владимир Багров
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть