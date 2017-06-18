Психологи предлагают продлить подростковый возраст до 25 лет

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Лондон, 18 июня. Британские ученые провели серию экспериментов, в ходе которых установили, что подростковый возраст на самом деле длится до 25 лет.

Как показали исследования, именно до этого возраста длится как физическое, так и интеллектуальное развитие. Также ученые предложили разделить подростковый возраст на три этапа: с 12 до 14 лет, с 15 до 17 лет и с 18 до 25 лет. Ученые отмечают, что важно не лишать детей детства, потому что иначе они слишком рано начинают постигать «взрослый» опыт вроде алкоголя, курения и секса. Большую роль в этом процессе играют современные технологии, отмечают специалисты.

Вместе с тем, нельзя впадать и в другую крайность, призывают ученые: в обществе процветает культура инфантилизма, когда родители пытаются оградить своих детей от всех жизненных перипетий и чрезмерно опекают.