Полиция задержала двух мужчин, собиравшихся устроить теракт в аэропорту Штутгарта

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Штутгарт, 18 июня. Сотрудники немецких правоохранительных органов задержали двух человек по подозрению в подготовке террористического акта на борту воздушного лайнера, следовавшего рейсом Штутгарт — Варна. Об этом пишет издание Stuttgarter Zeitung.

По данным газеты, мужчин в настоящее время допрашивают, но пока не могут понять, идет ли речь о теракте или же о неостроумной шутке. Также ничего неизвестно о возрасте и национальности задержанных граждан.

Ранее таблоид Bild сообщил, что все рейсы в воздушной гавани Штутгарта были на некоторое время отменены по причине террористической угрозы. Согласно имеющейся информации, полицейские, кинологи и саперы провели обыски самолета перевозчика Bulgaria Air, который должен был вылететь в Варну.

Оказалось, что один из пассажиров якобы обвинил другого в том, что тот, хотел устроить теракт в лайнере.