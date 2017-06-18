В Москве готовят будущих колонизаторов Марса, погружая их в 2060-й год. ФАН-ТВ

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Вот уже несколько десятков лет человечество одержимо идеей освоения новых планет. Крупнейшие мировые державы соревнуются в том, кто первый отправит в космос свою команду колонистов, а самые умные ученые ломают головы над тем, как выжить в новых, невиданных условиях. Станция МАРС в Московском Планетарии представляет премьеру взрослой игровой миссии EVO. Любой желающий может присоединиться к одной из научных групп, каждая из которых имеет свой собственный взгляд на будущее. Им предстоит побороться за самые выгодные контракты и право определить то, как будет развиваться человеческая колония на Марсе. Смотрите видеосюжет ФАН-ТВ.

Проект EVO – это сюжетно-ролевая игра. Ее участники разбиваются на научные команды, у каждой из которых – свой взгляд на развитие человечества. Команды борются за самые выгодные контракты с корпорациями. Им приходится применять все свои знания и лидерские навыки, чтобы успокоить бурные разногласия на станции, возглавить и вывести свою группу вперед – ради общего блага всего человечества.

Капитан станции МАРС объяснил корреспонденту ФАН-ТВ, над чем он и его специалисты ведут работу в настоящий момент:

– Нашу станцию спонсирует несколько научных организаций, каждая из них претендует на главенство. Сейчас проводится масштабный эксперимент, каждая из этих корпораций прислала сюда своих специалистов, и они борются как раз-таки за право получения самых главных и горячих контрактов для работы по колонизации планеты. Есть проект по терраформированию планеты, и представители этой фракции готовы потратить несколько сотен лет для достижения своей цели. Соответственно, их конкуренты не желают ждать, хотят получить все как можно быстрее и сразу. Есть еще третья фракция, которая занимается генетическими исследованиями и усовершенствованием личности человека.

– Мы ищем следы внеземной цивилизации, которая не земная, а марсианская, – рассказала Мария. – Мы пытаемся обнаружить ее и, в принципе, уже близки к цели. На одном из образцов неизвестных науке насекомых.

С корреспондентом ФАН-ТВ пообщалась участница игровой миссии EVO Лидия:

– Я ищу различную руду. В частности, мы сейчас ищем уран.

– Это поверхность Марса?

– Да. Вот здесь у нас участки низменности, здесь у нас участки возвышенности. Уран чаще всего у нас бывает на возвышенностях, но на всякий случай мы просматриваем все участки.

– Как вы это делаете?

– С помощью спутника. Мы задает спутнику точку и ждем, когда Александр (один из участников – прим. ред.) его туда направит.

Станция МАРС – третий и самый масштабный «марсианский» проект компании «Парки Развития». На площади в тысячу квадратных метров расположился полноразмерный макет научно-исследовательской Станции и космопорта орбитальной станции АРЕС-7. Сейчас на Станции 2060-й год. Люди уже высадились на поверхность Красной Планеты. В специально оборудованных отсеках они ведут исследования, разработки и запускают производство.

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Андрей, старший игротехник станции МАРС, показал репортеру ФАН-ТВ уникальное устройство, которое позволит человеку выжить на недружелюбной планете:

– Это система фильтрации воды – собственно, то, что используется и военными в пустынях, и учеными на полюсах, и нашими космонавтами на космических станциях. Вся та вода, которую мы употребляем, отправляется в наш организм, затем сливается в унитаз, затем проходит специальные фильтры, затем возвращается назад. Замкнутый цикл круговорота воды.

– А сзади что?

– Это так называемые рачки Артемии. Довольно живучие, могут интересным образом выживать в самых разных условиях, поэтому здесь над ними проводятся эксперименты, и они разводятся как колония маленьких таких организмов.

– Это они такие совсем маленькие?

– Да, вы думаете, это вода грязная, а это они – правда, такие маленькие.

Илья, руководитель отдела продвижения станции МАРС, рассказал ФАН-ТВ, как была придумана данная игровая миссия:

– Эта программа была разработана совместно с Институтом медико-биологических проблем, при их консультациях, и они принимали участие в разработке некоторых здешних агрегатов. Мы старались создать максимально, по нашему видению, чтобы это на 100 % соответствовало тому, как это будет выглядеть в будущем. Сегодня мы презентуем программу для взрослых, но она, наверное, имеет не столько образовательный эффект, сколько увеселительный. Образовательную функцию выполняет космическая академия. Это пакет программ, состоящий из четырех погружений. В ходе этой программы дети смогут познакомиться с профессиями ученых, инженеров, биологов, увидеть свое будущее в этой профессии.

После того как победитель данной игры определился, участница эксперимента Мария поделилась своими эмоциями с корреспондентом ФАН-ТВ:

– Договаривались с «Бетой» по поводу геоданных, которые нам были так нужны на последнем этапе, из-за чего нам удалось вырваться вперед! Это был очень напряженный момент, свершился буквально в последние пять минут! Пришлось очень быстро разговаривать с ними и настаивать на своем, несмотря на их лидирующую позицию. Впали в детство ненадолго… Это тот результат, которого нам не хватает в обычной жизни, это было очень круто!

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