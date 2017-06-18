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Политика
Трамп рассказал, сколько граждан США его поддерживают
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Трамп рассказал, сколько граждан США его поддерживают

15:13  18 Июня 2017
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Трамп рассказал, сколько граждан США его поддерживают

Вашингтон, 18 июня. Американский президент Дональд Трамп заявил, что его поддерживают 50% граждан Соединенных Штатов. Об этом он написал в своем микроблоге в социальной сети Twitter.

Однако в твите 45-й лидер США ссылается на социологический опрос, проведенный компанией Rasmussen Reports. 

По словам Трампа, новый опрос, который был одним из самых точных в ходе президентских выборов минувшего года, продемонстрировал 50-процентный рейтинг одобрения его деятельностью. 

«Это выше, чем у O's #'s!», — написал он. 

Напомним, ранее стало известно, что рейтинг негативного отношения к главе Белого дома Трампу впервые достиг 60%. 

 

#сша #трамп
Дана Балан
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