Трамп рассказал, сколько граждан США его поддерживают

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Вашингтон, 18 июня. Американский президент Дональд Трамп заявил, что его поддерживают 50% граждан Соединенных Штатов. Об этом он написал в своем микроблоге в социальной сети Twitter.

Однако в твите 45-й лидер США ссылается на социологический опрос, проведенный компанией Rasmussen Reports.

По словам Трампа, новый опрос, который был одним из самых точных в ходе президентских выборов минувшего года, продемонстрировал 50-процентный рейтинг одобрения его деятельностью.

«Это выше, чем у O's #'s!», — написал он.

Напомним, ранее стало известно, что рейтинг негативного отношения к главе Белого дома Трампу впервые достиг 60%.