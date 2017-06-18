Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Политика
Песков рассказал, как «упертый» Стоун отказался резать «Интервью с Путиным»
Triangle Created with Sketch.

Песков рассказал, как «упертый» Стоун отказался резать «Интервью с Путиным»

15:22  18 Июня 2017  /обновлено: 15:25  18 Июня 2017
374

Песков рассказал, как «упертый» Стоун отказался резать «Интервью с Путиным»

Москва, 18 июня. Желание увеличить длительность фильма «Интервью с Путиным» изъявил его автор Оливер Стоун. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 

Изначально планировалось, что «Интервью с Путиным» будет длиться два часа, однако режиссер по окончании съемок отказался сокращать ленту. Как сообщил Песков, продюсер Стоуна позвонил и заявил, что «это не будет двухчасовой фильм». В Кремле ответили, что это невозможно. Однако переубедить Стоуна не удалось.

«Он (Стоун) уперся: «Я не буду резать практически ничего», — передал Песков. 

#путин #песков #стоун
Владимир Багров
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть