Песков рассказал, как «упертый» Стоун отказался резать «Интервью с Путиным»

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Москва, 18 июня. Желание увеличить длительность фильма «Интервью с Путиным» изъявил его автор Оливер Стоун. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Изначально планировалось, что «Интервью с Путиным» будет длиться два часа, однако режиссер по окончании съемок отказался сокращать ленту. Как сообщил Песков, продюсер Стоуна позвонил и заявил, что «это не будет двухчасовой фильм». В Кремле ответили, что это невозможно. Однако переубедить Стоуна не удалось.