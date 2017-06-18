Песков рассказал, как «упертый» Стоун отказался резать «Интервью с Путиным»
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Москва, 18 июня. Желание увеличить длительность фильма «Интервью с Путиным» изъявил его автор Оливер Стоун. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Изначально планировалось, что «Интервью с Путиным» будет длиться два часа, однако режиссер по окончании съемок отказался сокращать ленту. Как сообщил Песков, продюсер Стоуна позвонил и заявил, что «это не будет двухчасовой фильм». В Кремле ответили, что это невозможно. Однако переубедить Стоуна не удалось.
«Он (Стоун) уперся: «Я не буду резать практически ничего», — передал Песков.
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