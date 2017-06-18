Полиция поймала «человека-паука», забравшегося на небоскреб «Москва-Сити»

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Москва, 18 июня. Руфер из Тюмени взобрался сегодня без страховки на одну из высоток «Москва-Сити». Очевидцы успели снять его восхождение на видео. Сейчас записи вовсю обсуждают в соцсетях.»Человека-паука» тем временем задержала полиция. Его личность установлена. Им оказалась руфер из Тюмени Сергей Девляшов.

Покорение башни «Евразия» обернулось для экстремала протоколом об административном правонарушении по статье «Нарушение пропускного режима охраняемого объекта». Теперь ему грозит пять тысяч рублей штрафа. Видео покорения небоскреба опубликовал телеканал 360.