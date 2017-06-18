ЛНР: радикалы «Правого сектора» обстреляли ВСУ в районе Счастья

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Луганск, 18 июня. Боевики «Правого сектора»* (запрещен в России) открыли огонь по ВСУ в районе Счастья, в результате обстрела ранен один украинский военный, две БМП выведены из строя, сообщил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Один военнослужащий ВСУ ранен при атаке со стороны бойцов «Правого сектора» в районе населенного пункта Счастье. По данным разведки ЛНР, позиции украинских военных были обстреляны радикалами 16 июня, под огнем оказался первый батальон 14 отдельной механизированной бригады. Подполковник Андрей Марочко также заметил, что ВСУ понесли потери в технике – две боевые машины пехоты выведены из строя. Ранее в результате халатного отношения киевских силовиков к БМП около Крымского вышли из строя два БМП.

* Организация запрещена на территории РФ.