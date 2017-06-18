Неизвестные похитили гражданина США в столице Афганистана

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Кабул, 18 июня. Источники в службах безопасности Афганистана сообщили о похищении гражданина США в Кабуле неизвестными людьми. На данный момент неизвестно, кто стоит за похищением и каковы требования этих людей.

Как сообщает афганское агентство Khaama Press, похищение произошло в районе афганской столицы под названием Карте Чар. По данным СМИ, американец сотрудничал с министерством сельского хозяйства Афганистана в рамках осуществления в Афганистане проекта, разработанного Всемирным банком.

В прошлом году в Афганистане боевики исламского движения «Талибан» (запрещено в РФ) похитили двух сотрудников Американского университета в Кабуле. Несмотря на совместные усилия ВС США и афганских сил безопасности, вызволить их не удалось.