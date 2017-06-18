Свидетели ДТП с шестилетним мальчиком в Балашихе заявили о давлении и угрозах

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Москва, 18 июня. Свидетели смертельного ДТП с шестилетним мальчиком в Балашихе говорят о давлении и угрозах. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова.

По словам омбудсмена, семья погибшего ребенка заявляют о «достаточно неординарном» поведении виновной стороны. «Попытки извинения выражались в том, что им был сделан почтовый перевод. Интерпретировать это можно по-разному, особенно с человеческой точки зрения», - уточнила она.

Более того, уполномоченный сообщила также, что свидетели, которые видели момент происшествия, говорят о том, что получают «определенного рода угрозы или пожелания, чтобы что-то было сказано иначе, как происходило». Семенова также пообещала взять расследование автокатастрофы под контроль.

Ранее стало известно, что материалы уголовного дела запросил у полиции СК РФ. Следователи проведут повторные экспертизы после того, как в ряде СМИ была растиражирована информация о том, что в крови ребенка был обнаружен алкоголь.

