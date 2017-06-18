Минобороны ФРГ хочет в кратчайшие сроки вывести истребители с авиабазы «Инджирлик»

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Берлин, 18 июня. Полеты немецких самолетов в Сирии возобновятся в октябре 2017 года. Об этом журналистам сообщила министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен.

Немецкая сторона планирует в кратчайшие сроки перебросить самолеты Tornado с турецкой базы «Инджирлик» в Иорданию.

«Перевод Tornado и комплекса разведывательной техники для авиафотосьемки более сложный, он продлится два месяца, с августа по сентябрь», — отметила политик.

Ранее стало известно о том, что правительство Германии одобрило решение о выводе военнослужащих с авиабазы «Инджирлик».