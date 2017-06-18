Восемь человек пострадали в крупном ДТП в Тверской области

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Тверская область, 18 июня. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства аварии в Твери. Об этом сообщили представители областного управления ГИБДД.

Инцидент произошел на улице Спартака. Согласно предварительным данным, водитель автомобиля Skoda не справился с управлением и врезался в дерево.

В результате ДТП пострадали шесть взрослых и двое несовершеннолетних, которые находились в автомобиле.

Ранее стало известно о дорожно-транспортном происшествии с участием трех автомобилей в Москве.