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Происшествия
Восемь человек пострадали в крупном ДТП в Тверской области
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Восемь человек пострадали в крупном ДТП в Тверской области

15:25  18 Июня 2017  /обновлено: 15:25  18 Июня 2017
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Восемь человек пострадали в крупном ДТП в Тверской области

Тверская область, 18 июня. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства аварии в Твери. Об этом сообщили представители областного управления ГИБДД.

Инцидент произошел на улице Спартака. Согласно предварительным данным, водитель автомобиля Skoda не справился с управлением и врезался в дерево.

В результате ДТП пострадали шесть взрослых и двое несовершеннолетних, которые находились в автомобиле.

Ранее стало известно о дорожно-транспортном происшествии с участием трех автомобилей в Москве.

#дтп #тверь
Алексей Громов
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