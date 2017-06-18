Социологи составили портрет типичного российского туриста

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Афины, 18 июня. Компания Ipsos Comcon составила портрет российского путешественника. Также исследование показало, что россияне стали гораздо реже выезжать за границу, но несмотря на это, их расходы существенно возросли.

Как показало исследование, число туристов из России существенно сократилось, однако их расходы увеличились в среднем на 40%. Так, если в 2015 году траты на одного человека составляли в среднем 570 евро, то в 2016 году они возросли до 730 евро — на 40%.

Аналитики отмечают сокращение числа тех, кто выезжает за границу через турагентства; россияне стали чаще путешествовать «дикарями».

Молодежь в возрасте от 16 до 20 лет чаще всего ездит за границу для участия в культурных или массовых мероприятиях, люди в возрасте от 21 до 40 лет — на курорты или в круизы, а люди в возрасте от 51 года — для посещения достопримечательностей или к родственникам. Независимые путешественники едут на несколько дней или более чем на две недели, а путешествия тех, кто ездит в составе группы, в среднем длятся полторы-две недели. Различаются предпочтения и в выборе места временного проживания: так, независимые путешественники выбирают хостелы или отели до трех звезд, а организованные туристы останавливаются в отелях от трех звезд и выше.