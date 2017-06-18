Путин восхитил Стоуна самообладанием и выдержкой

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Москва, 18 июня. Российский президент Владимир Путин восхитил режиссера Оливера Стоуна своей выдержкой, дисциплиной и вдумчивостью, об этом американец рассказал российским СМИ.

Режиссер Оливер Стоун во время контактов с Владимиром Путиным при подготовке четырехсерийного документального фильма о российским лидере восхитился его выдержкой. «У него невероятная дисциплина и контроль над своим телом. Я даже никогда не видел, чтобы он пил воду, хотя мы иногда разговаривали по несколько часов», — заметил американец.

По его словам, Владимир Путин – очень вдумчивый человек, который «не теряет времени зря». Стоуна также восхитила манера общения президента РФ. «Он говорит и доносит свои мысли очень четко», — подчеркнул режиссер, его слова приводит «Российская газета». Ранее он признался, что среди мировых лидеров никто не сравнится в Владимиром Путиным по опыту и компетенциям.