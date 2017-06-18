Мутко отчитал Газзаева за ответ Путину на прямой линии

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Москва, 18 июня. В ходе внеочередной конференции Российского футбольного союза российский вице-премьер Виталий Мутко прокомментировал диалог Валерия Газзаева с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на прямой линии, которая состоялась в прошедший четверг, 15 июня.

Мутко выразил недовольство тем, как ответил на вопрос Путина бывший главный тренер московского ЦСКА.

«Тут у нас у одного деятеля президент спрашивает: «Как сыграет сборная?», на что он отвечает: «У меня такое же мнение, как и у вас».

«Что это такое?», – сокрушился на Газзаева Мутко.

Напомним, ранее в СМИ появились сообщения о том, что Мутко в шутливой манере предложил «завезти марихуаны» для голландских футболистов к мундиалю-2018, который пройдет в России.