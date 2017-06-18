Глава МИД Германии назвал главную ошибку Обамы в отношении России

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Берлин, 18 июня. Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль раскритиковал 44-го президента США Барака Обаму за попытку «унизить Россию». По мнению германского министра, эту «большую ошибку» бывшего лидера Штатов теперь должен исправлять Дональд Трамп.

«Без России мы не сможем преодолеть конфликты в Сирии, Ливии, на Украине и в других точках. Попытка Барака Обамы унизить Россию была большой ошибкой. Я по-прежнему надеюсь, что Вашингтон исправит эту ошибку», — сказал Габриэль в интервью газете Welt am Sonntag.

Габриэль считает, что сейчас ситуация выглядит так, словно две страны отворачиваются друг от друга. В связи с этим он выразил надежду, что теперь команда Трампа начнет «перезагрузку» отношений с Москвой.

