Молчание, безвиз и радужные флаги: гей-парад в Киеве прошел без сучка и без задоринки

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Киев, 18 июня. В столице Украины прошел многотысячный ЛГБТ-парад под названием «Марш равенства», сообщает с места событий корреспондент Федерального агентства новостей.

Организаторы долгое время держали в тайне маршрут парада, лишь за два дня до события стало известно, что он пройдет по Владимирской улице от станции метро «Театральная» до станции «Площадь Льва Толстого». Последняя по такому случаю была закрыта для киевлян, чтобы по окончании марша участники могли безопасно разъехаться под присмотром полиции. Гей-парад в этом году охраняло около шести тысяч силовиков, присутствовала конная полиция и кинологи. Надо сказать, что длина маршрута, по которому прошел марш, составляет 1,2 км, и колонна одолела его за 30 минут в окружении плотного кольца полиции и нацгвардии.

Как и в прошлом году против проведения такого марша выступали активисты националистических и религиозных организаций, однако помешать ему они не смогли. Еще в 2016 году правительство Украины опубликовало «План мероприятий по реализации национальной стратегии в области прав человека на период до 2020 года», согласно которому оно обязалось легализовать однополые браки уже в 2017 году. Также в этом документе говорится о необходимости снятия дискриминационного запрета на усыновление детей людьми, принадлежащими к ЛГБТ-сообществам.

Все эти обязательства Украина приняла на себя по требованию Брюсселя как одно из условий в деле получения страной безвиза.

Как известно, Евросоюз выполнил свое обещание предоставить безвиз, теперь дело за Украиной.

О том, с какой целью проводится «Марш равенства» журналистам рассказала исполнительный директор Amnesty International на Украине Оксана Покальчук.

«Мы сегодня собрались здесь, чтобы защитить права ЛГБТ-сообщества. Нас охраняют около шести тысяч полицейских, это ненормально, — сказала Покальчук. — Мероприятия такого рода не должны требовать от государства таких усилий, как эта охрана. Я надеюсь, что люди будут более толерантными».

Она подчеркнула, что сегодняшнее событие — это не разговоры о сексе или его культивирование, парад направлен на то, чтобы людям с нетрадиционной ориентацией дали те же права, что и остальным. В первую очередь, это право вступать в брак.

«Речь идет не только об официальном узаконивании отношений, но и о всех тех вещах, которые доступны гетеросексуальным парам, то есть право на распоряжение имуществом, право на распоряжение телом партнера после смерти, это, конечно же, вопрос детей, доступ в медицинские учреждения во время реанимации и многое другое, — говорит активистка. — Я бы хотела, чтобы как можно больше людей узнали, что те кто, сегодня вышел на марш, не говорят о сексе, мы собрались здесь, чтобы говорить о том, чего мы заслуживаем. Мы хотим добиться, чтобы люди не умирали в одиночестве в реанимации. Мы говорим, что у нас должны быть те же права, что и у других».

Несмотря на попытки националистов препятствовать прохождению марша, в целом он прошел без серьезных столкновений, в первую очередь, конечно же, благодаря огромному численному превосходству со стороны полиции. Официально было заявлено о семи задержанных активистах, которые пытались препятствовать прохождению колонны.