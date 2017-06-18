«Роснефть» открыла новое месторождение в Арктике

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Красноярск, 18 июня. Российская компания «Роснефть» в период бурения скважины «Центрально-Ольгинская-1», расположенной на шельфе Хатангского залива моря Лаптевых в Восточной Арктике, нашла новое месторождение, правда, вероятный объем потенциала не разглашается. Об этом в воскресенье сообщается в пресс-релизе компании.

В настоящее время на основании первых анализов можно сказать о том, что открыто новое месторождение нефти, объем ресурсного потенциала которого будет расти в ходе продолжения буровых работ, говорится в релизе.

Напомним, ранее глава российского государства Владимир Путин заявил, что Арктика обеспечит будущее России.