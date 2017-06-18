Более 700 военных госпитализированы с пищевым отравлением в Турции

В Избранное

Скопировать

Анкара, 18 июня. Несколько сотен турецких военнослужащих в районе города Маниса на западе Турции оказались в госпиталях после пищевого отравления. Военнослужащие почувствовали себя плохо после обеда 17 июня.

Как сообщает турецкая Hurriyet, пищевые отравления получили сразу 731 военнослужащий турецкой армии. По другим данным, количество отравившихся солдат гораздо больше, и превышает 3 тысячи. По сообщениям военной прокуратуры, среди пострадавших от отравления нет таких, чьим жизням угрожала бы опасность. Главный республиканский прокурор в Манисе Джелалеттин Шимшек сообщил, что в рамках расследования дела об отравлении турецких военнослужащих был арестован 21 человек.

Главный прокурор подчеркнул, что расследование в рамках дела об отравлении продолжается.