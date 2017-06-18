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Происшествия
Семилетняя девочка выпала из окна в Ленинградской области
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Семилетняя девочка выпала из окна в Ленинградской области

14:34  18 Июня 2017
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Семилетняя девочка выпала из окна в Ленинградской области

Санкт-Петербург, 18 июня. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента, в результате которого в Ленинградской области пострадала семилетняя девочка. Об этом сообщили представители областного управления Следственного комитета Российской Федерации. 

Согласно предварительным данным, в Приозерске ребенок выпал с балкона на третьем этаже. Девочка получила травмы и была госпитализирована.

Ранее стало известно о том, что в Санкт-Петербурге пятилетний мальчик выпал из окна первого этажа.

#ленобласть #ребенко
Алексей Громов
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