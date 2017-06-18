Поклонники пристыдили Бузову за развратное поведение в Монте-Карло

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Москва, 18 июня. Поклонники телеведущей и певицы Ольги Бузовой раскритиковали ее за самолюбование в социальных сетях – селебрити запостила фото с трапа бизнес-лайнера во Франции

Ольга Бузова решила провести вечер в Монте-Карло она поделилась своими впечатлениями в Instagram – на одном из них певица сходит с трапа, на втором показывает свой наряд. «Счастье – это просто взять, и прилететь на ужин во Францию», — говорится в публикации, в которой она поблагодарила неизвестного хэштегом «спасибо».

Многие поклонники выразили недоумение в связи с постоянным самолюбованием Бузовой. «Неужели она не видит себя со стороны», — удивлялись одни. Другие предполагали, что селебрити находилась под действием каких-то препаратов. Тем не менее, нашлись и такие фанаты, кто постарался защитить любимицу от нападок со стороны, пишут Дни.Ру