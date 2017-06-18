Донбасс: разведка ДНР обнаружила артиллерию ВСУ у линии соприкосновения

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Донецк, 18 июня. Разведка ДНР сообщила об обнаружении близ линии соприкосновения сторон в Донбассе украинские крупнокалиберные артиллерийские системы. Такое заявление сделал заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Уточняется, что две артиллерийские системы «Мста-Б» калибра 152 мм были обнаружены в населенном пункте Покровское, от которого до линии соприкосновения 21 км.

Ранее в ДНР сообщили, что ВСУ готовят провокации в период с 17 по 21 июня. Не исключено, что ВСУ будут обстреливать подконтрольные Киеву территории.