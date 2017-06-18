Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Новороссия
Донбасс: разведка ДНР обнаружила артиллерию ВСУ у линии соприкосновения
Triangle Created with Sketch.

Донбасс: разведка ДНР обнаружила артиллерию ВСУ у линии соприкосновения

14:39  18 Июня 2017
148

Донбасс: разведка ДНР обнаружила артиллерию ВСУ у линии соприкосновения

Донецк, 18 июня. Разведка ДНР сообщила об обнаружении близ линии соприкосновения сторон в Донбассе украинские крупнокалиберные артиллерийские системы. Такое заявление сделал заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин. 

Уточняется, что две артиллерийские системы «Мста-Б» калибра 152 мм были обнаружены в населенном пункте Покровское, от которого до линии соприкосновения 21 км. 

Ранее в ДНР сообщили, что ВСУ готовят провокации в период с 17 по 21 июня. Не исключено, что ВСУ будут обстреливать подконтрольные Киеву территории. 

#днр #всу #басурин
Владимир Багров
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть