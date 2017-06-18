Микроавтобус столкнулся с КамАЗом на трассе под Тулой, есть пострадавшие

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Тула, 18 июня. Семь человек получили различные травмы при столкновении микроавтобуса с КамАЗом на трассе под Тулой. Об этом сегодня сообщил руководитель пресс-службы УМВД по региону Андрей Ярцев.

Он отметил, что дорожно-транспортное происшествие случилось примерно в полдень. По словам Ярцева, микроавтобус и самосвал направлялись в сторону Москвы, а столкновение было попутное.

Согласно последней информации, пострадали семь человек. Сейчас устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

Всего же в салоне микроавтобуса находилось 17 человек.

По неофициальным данным, в результате автокатастрофы погиб один человек. В настоящее время эта информация проверяется.