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Происшествия
Микроавтобус столкнулся с КамАЗом на трассе под Тулой, есть пострадавшие
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Микроавтобус столкнулся с КамАЗом на трассе под Тулой, есть пострадавшие

14:18  18 Июня 2017
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Микроавтобус столкнулся с КамАЗом на трассе под Тулой, есть пострадавшие

Тула, 18 июня. Семь человек получили различные травмы при столкновении микроавтобуса с КамАЗом на трассе под Тулой. Об этом сегодня сообщил руководитель пресс-службы УМВД по региону Андрей Ярцев.

Он отметил, что дорожно-транспортное происшествие случилось примерно в полдень. По словам Ярцева, микроавтобус и самосвал направлялись в сторону Москвы, а столкновение было попутное.

Согласно последней информации, пострадали семь человек. Сейчас устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. 

Всего же в салоне микроавтобуса находилось 17 человек. 

По неофициальным данным, в результате автокатастрофы погиб один человек. В настоящее время эта информация проверяется. 

#дтп #тула
Дана Балан
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