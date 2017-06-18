Новости США: Трамп и гей с кружевным веером, яичко «на миллион», ДиКаприо и грязные деньги

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США, 18 июня. Президент с семьей уехали на выходные в деревню, учитель сфотографировался с Трампом и Меланией, Леонардо ДиКаприо отдал государству картину Пикассо и статуэтку Брандо. Последние новости из-за океана — в обзоре Федерального агентства новостей.

Уик-энд в «деревне»

Президент Дональд Трамп с семьей отправился в первый отпуск в «деревенскую» президентскую резиденцию Кэмп-Дэвид, расположенную в парке горы Катоктин (штат Мэриленд), сообщает Fox News. Кэмп-Дэвид находится всего в нескольких минутах от Вашингтона, если передвигаться на вертолете.

CNN рассказал о тяжелой жизни Трампа

Дональд Трамп провел свою худшую неделю в Вашингтоне, делятся наблюдениями репортеры телеканала CNN. СМИ отмечает, что у главы Белого дома и не было особенно хороших недель, с тех пор как он официально стал 45-м президентом США. Но эта неделя была худшей. Расследование предполагаемого «вмешательства России в выборы 2016 года» достигло Овального кабинета — и самого Трампа.

Стрельба в Стивена Скалиса

Республиканский конгрессмен Стивен Скалис идет на поправку, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на врачей. По имеющейся информации, его состояние больше не оценивается как критическое. Врачи отмечают, что на данный момент Скалис находится в стабильном, но тяжелом состоянии. Конгрессмен был ранен в бедро несколько дней назад во время бейсбольного матча.

Трамп и Цезарь

Пропрезидентская протестная команда Трампа сорвала театральную постановку «Юлий Цезарь», где Цезарь был изображен как Дональд Трамп и был заколот до смерти, сообщает Tmz. Протестующих освистали.

Отставка и безразличие

Шесть человек ушли в отставку из консультативного совета Трампа по борьбе с ВИЧ/СПИДом, потому что ему «все равно», сообщает BuzzFeed. «Мы посвятили свою жизнь борьбе с этой болезнью и больше не чувствуем, что можем делать это так эффективно в рамках консультативного органа президента, которому просто все равно», говорится в их заявлении.

Врачебная ошибка

Мужчина получил компенсацию в 870 тысяч долларов после того, как врач во время операции удалил ему не то яичко, сообщает Wric. Одиннадцать женщин из состава присяжных вынесли решение в пользу 54-летнего Стивена Хейнса по иску, который он подал против своего бывшего уролога доктора Спенсера Лонга. Врач рекомендовал хирургическое удаление яичка в Мемориальном госпитале Дж. Блэра в Хантингдоне, штат Пенсильвания. Во время операции Лонг случайно удалил здоровое яичко вместо больного.

Билл Косби вышел «сухим» из воды

Дело актера Билла Коcби, обвиняемого в изнасиловании женщин, завершилось и было признано несостоявшимся, сообщает Eonline. Обвинительная база данных недостаточна для выдвижения дальнейших обвинений. Однако уголовное дело все равно останется пятном на его репутации и ставит крест на карьере.

«Военные забавы»

Четыре солдата Национальной гвардии Кентукки обвинены в совершении изнасилования, сексуальных надругательств, избиении и содомии, сообщает телеканал Fox 28. По данным полиции штата Кентукки, в департамент примерно в 10.00 утра поступило сообщение из госпиталя Мюррея-Кэллоуэя о «сексуальном посягательстве». Четверо солдат сначала напоили свою жертву, а потом изнасиловали и избили. В полиции добавили, что Национальная гвардия Кентукки помогла и сотрудничала с правоохранителями на протяжении всего расследования.

«Грязный» антиквариат

Обладатель «Оскара» актер Леонардо ДиКаприо добровольно передал государству статуэтку Марлона Брандо 1954 года и картину Пикассо, которые он получил в подарок от компании, обвиненной в отмывании 4,5 миллиардов долларов, сообщает Los Angeles Times.

Губки бантиком

Учитель года из Род-Айленда на фотографии с президентом Трампом намеренно сделал «максимально гомосексуальный вид», чтобы поддержать ЛГБТ-сообщество, сообщает The Washington Post.