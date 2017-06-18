Истребитель Франции опасно приблизился к летевшему из Петербурга пассажирскому Ту-204

В Избранное

Скопировать

Париж, 18 июня. Истребитель ВВС Франции совершил опасное сближение с российским пассажирским самолетом Ту-204, летевшим из Петербурга в Барселону. Рейс выполняла авиакомпания Red Wings.

Инцидент произошел в небе над Марселем накануне рано утром. По словам одного из пассажиров, воздушное судно вылетело из «Пулково» в Испанию в 03.20 мск. Около шести утра, когда самолет летел над Францией, к Ту-204 внезапно подлетел французский истребителей. Мужчина уточнил, что истребитель приблизился к российскому лайнеру на считанные метры и сопровождал его в течение пяти минут. Все это время пассажиры не отрываясь смотрели на него в иллюминаторы, добавил турист в комментариях газете «Комсомольская правда в Петербурге».

При этом пилоты не делали никаких объявлений для пассажиров и вскоре благополучно посадили самолет в Барселоне.

