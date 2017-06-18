Лавров отметил важность активного взаимодействия между Москвой и Пекином

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Пекин, 18 июня. Москва и Пекин находятся в постоянном диалоге по всем аспектам двусторонних стратегических отношений. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи со своим китайским коллегой Ваном И.

Лавров отметил, что «все аспекты наших многогранных стратегических отношений охвачены постоянным диалогом».

По мнению министра, сегодня двум странами представилась хорошая возможность проанализировать состояние их связей, проследить, как выполняются ранее достигнутые договоренности, а также подготовиться к завтрашнему заседанию глав МИД стран БРИКС.

Лавров обратил внимание на то, что из-за неустойчивости и непредсказуемости обстановки в мире особенно необходимо активное взаимодействие между странами.