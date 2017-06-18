Солиста «Бригадного подряда» задержали на Кубке Конфедераций из-за пакетика чая

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Санкт-Петербург, 18 июня. Накануне на стадионе «Санкт-Петербург Арена»во время футбольного матча Россия-Новая Зеландия был задержан солист панк-группы «Бригадный подряд» Анатолий Скляренко.

Музыкант Анатолий Скляренко объяснил свое задержание правоохранительными органами в Петербурге во время футбольного матча «пакетиком с чаем», который находился при нем. «Произошло дурацкое недоразумение. Днем ранее я купил на развес зеленого чая, и он в бумажном пакете болтался у меня в сумке», — пояснил солист панк-группы «Бригадный подряд».

Панк добавил, что его обыскали и забрали в отдел полиции для выяснения обстоятельств. Скляренко отметил, что ситуацию выясняли долго, но сотрудники правоохранительных органов были вежливы и «напоследок автограф взяли». Подробностями своего задержания Скляренко поделился на страничке в соцсети.