Курды в Ат-Танфе: зачем США перебросили отряд YPG к иракской границе

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Вслед за реактивными системами залпового огня HIMARS в изолированный проправительственными силами Ат-Танф прибыла первая группа бойцов курдских отрядов народной самообороны (YPG). Американская база на сирийско-иракской границе известна тем, что спецназ США тренирует там боевиков группировки «Магавир ат-Таура» (бывшая «Новая сирийская армия) для борьбы с террористами. Если верить источникам в Иракском Курдистане, YPG по просьбе Соединенных Штатов в ближайшем времени проведут военную операцию против проправительственных сил в районе Ат-Танфа.

The first batch of #YPG arrived to #AlTnaf after a #US request they were transported by air from Tal Biraq.

The #US doesn't trust the #FSA — Wael Al Hussaini (@WaelHussaini) June 18, 2017

Накануне также появились сообщения, что между США и курдами из YPG было заключено полноценное соглашение о военном сотрудничестве. По этому соглашению YPG становится партнером и союзником США в борьбе с терроризмом в регионе. Соединенные Штаты будут обеспечивать все виды поддержки войск YPG и Сирийских демократических сил (SDF) для создания автономной армии Сирийского Курдистана, а курдские ополченцы, в свою очередь, берут на себя обязательства по предотвращению атак на прилегающие к Сирийскому Курдистану страны и обеспечивать безопасность персонала американских военных на своей территории.

US and YPG to sign a partnership agreement for military support for 10 yearshttps://t.co/1T9zGy61oa pic.twitter.com/rwQd6DCEZS — Syria Today (@todayinsyria) June 17, 2017

Военный политолог, доцента кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев в беседе с Федеральным агентством новостей (ФАН) назвал действия США открытой агрессией против правительства Башара Асада:

«Если до этого американцы еще как-то пытались завуалировать свои агрессивные намерения в отношении Сирии под видом борьбы с терроризмом, то теперь начинают действовать в открытую. Американцы фактически начинают агрессию против Сирии, но руками курдов».

Эксперт отмечает, что грядущая военная операция будет подаваться Соединенными Штатами как рядовое столкновение гражданской войны.

Однако военный эксперт, начальник отдела исследований ближневосточных конфликтов Института инновационного развития Антон Мардасов, комментируя ситуацию корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН), отнесся к новости о переброске отрядов YPG в Ат-Танф с осторожностью:

«Сил в Ат-Танфе у оппозиции («Магавир ат-Таура») не так много — примерно полторы тысячи человек. Спецназы Норвегии, Великобритании, США и Иордании имеют возможность перебросить только несколько сотен человек для какой-то поддержки. Поэтому, вполне вероятно, что в Ат-Танф прилетели смешанные курдско-арабские отряды, входящие в «Сирийские демократические силы», которых тренировали в Иордании. Они, кстати, участвовали в рейдах в Ракке. Операции по форсированию реки и захвату некоторых эмиров «Исламского государства»* (запрещено в РФ) США проводила с опорой именно на эти отряды».

Эксперт не считает, что в данном случае речь идет о каком-то обострении. Проиранские отряды заблокировали продвижение «Магавир ат-Таура» к Абу-Кемалю, образовав несколько опорных точек, которые проамериканские силы при желании могут обойти в пустыне:

«Американцам тут важна даже не операция в Абу-Кемале, им важно сохранить за оппозицией район Ат-Танфа, Сувейды и Каламуна, где находится «умеренная» оппозиция, состоящая из суннитских племен. Она оппозиционно настроена к режиму, но очень активно против него не воевала. Для этно-конфессионального баланса Соединенным Штатам важно сохранить своеобразные зоны деэскалации в миниатюре. И уже после этого можно будет начинать операцию в Абу-Кемале, чтобы быть уверенными, когда они туда возможно пройдут, в том, что с тыла их не ударят шиитские подразделения. Поэтому это делается для того, чтобы сформировать более боеспособную силу, которой в перспективе могли бы угрожать проиранские отряды».

* Организация запрещена на территории РФ.