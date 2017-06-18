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Курды в Ат-Танфе: зачем США перебросили отряд YPG к иракской границе
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Курды в Ат-Танфе: зачем США перебросили отряд YPG к иракской границе

15:06  18 Июня 2017
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Курды в Ат-Танфе: зачем США перебросили отряд YPG к иракской границе

Вслед за реактивными системами залпового огня HIMARS в изолированный проправительственными силами Ат-Танф прибыла первая группа бойцов курдских отрядов народной самообороны (YPG). Американская база на сирийско-иракской границе известна тем, что спецназ США тренирует там боевиков группировки «Магавир ат-Таура» (бывшая «Новая сирийская армия) для борьбы с террористами. Если верить источникам в Иракском Курдистане, YPG по просьбе Соединенных Штатов в ближайшем времени проведут военную операцию против проправительственных сил в районе Ат-Танфа.

Накануне также появились сообщения, что между США и курдами из YPG было заключено полноценное соглашение о военном сотрудничестве. По этому соглашению YPG становится партнером и союзником США в борьбе с терроризмом в регионе. Соединенные Штаты будут обеспечивать все виды поддержки войск YPG и Сирийских демократических сил (SDF) для создания автономной армии Сирийского Курдистана, а курдские ополченцы, в свою очередь, берут на себя обязательства по предотвращению атак  на прилегающие к Сирийскому Курдистану страны и обеспечивать безопасность персонала американских военных на своей территории.

Военный политолог, доцента кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев в беседе с Федеральным агентством новостей (ФАН) назвал действия США открытой агрессией против правительства Башара Асада:

«Если до этого американцы еще как-то пытались завуалировать свои агрессивные намерения в отношении Сирии под видом борьбы с терроризмом, то теперь начинают действовать в открытую. Американцы фактически начинают агрессию против Сирии, но руками курдов».

Эксперт отмечает, что грядущая военная операция будет подаваться Соединенными Штатами как рядовое столкновение гражданской войны.

Курды в Ат-Танфе: зачем США перебросили отряд YPG к иракской границе

Однако военный эксперт, начальник отдела исследований ближневосточных конфликтов Института инновационного развития Антон Мардасов, комментируя ситуацию корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН), отнесся к новости о переброске отрядов YPG в Ат-Танф с осторожностью:

«Сил в Ат-Танфе у оппозиции («Магавир ат-Таура») не так много — примерно полторы тысячи человек. Спецназы Норвегии, Великобритании, США и Иордании имеют возможность перебросить только несколько сотен человек для какой-то поддержки. Поэтому, вполне вероятно, что в Ат-Танф прилетели смешанные курдско-арабские отряды, входящие в «Сирийские демократические силы»,  которых тренировали в Иордании. Они, кстати, участвовали в рейдах в Ракке. Операции по форсированию реки и захвату некоторых эмиров «Исламского государства»* (запрещено в РФ) США проводила с опорой именно на эти отряды».

Курды в Ат-Танфе: зачем США перебросили отряд YPG к иракской границе

Эксперт не считает, что в данном случае речь идет о каком-то обострении. Проиранские отряды заблокировали продвижение «Магавир ат-Таура» к Абу-Кемалю, образовав несколько опорных точек, которые проамериканские силы при желании могут обойти в пустыне:

«Американцам тут важна даже не операция в Абу-Кемале, им важно сохранить за оппозицией район Ат-Танфа, Сувейды и Каламуна, где находится «умеренная» оппозиция, состоящая из суннитских племен. Она оппозиционно настроена к режиму, но очень активно против него не воевала. Для этно-конфессионального баланса Соединенным Штатам важно сохранить своеобразные зоны деэскалации в миниатюре. И уже после этого можно будет начинать операцию в Абу-Кемале, чтобы быть уверенными, когда они туда возможно пройдут, в том, что с тыла их не ударят шиитские подразделения. Поэтому это делается для того, чтобы сформировать более боеспособную силу, которой в перспективе могли бы угрожать проиранские отряды».

* Организация запрещена на территории РФ.

#сша #алеппо #башар асад #курды #дейр-эз-зор #ракка #иордания #sdf #ypg #сувейда #ат-танф #каламун
Никита Расторгуев
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