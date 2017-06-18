Донбасс: в ДНР рассказали о готовящихся провокациях со стороны ВСУ

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Донецк, 18 июня. В оборонном ведомстве Донецкой народной республики заявили о вероятных провокациях со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом в воскресенье сообщил заместитель командующего оперативным командованием республики Эдуард Басурин.

По его словам, в украинские бригады были направлены указания относительно подготовки в срок с 17 по 21 июня провокаций на линии соприкосновения, в том числе речь идет и об обстрелах подконтрольных Киеву территорий.

Он также отметил, что провокация может проводиться украинскими силовиками в момент встречи украинского президента Петра Порошенко и главы Белого дома Дональда Трампа, а также в период заседания в белорусской столице контактной группы по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины.