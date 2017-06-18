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Новороссия
Донбасс: в ДНР рассказали о готовящихся провокациях со стороны ВСУ
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Донбасс: в ДНР рассказали о готовящихся провокациях со стороны ВСУ

13:57  18 Июня 2017
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Донбасс: в ДНР рассказали о готовящихся провокациях со стороны ВСУ

Донецк, 18 июня. В оборонном ведомстве Донецкой народной республики заявили о вероятных провокациях со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом в воскресенье сообщил заместитель командующего оперативным командованием республики Эдуард Басурин. 

По его словам, в украинские бригады были направлены указания относительно подготовки в срок с 17 по 21 июня провокаций на линии соприкосновения, в том числе речь идет и об обстрелах подконтрольных Киеву территорий.

Он также отметил, что провокация может проводиться украинскими силовиками в момент встречи украинского президента Петра Порошенко и главы Белого дома Дональда Трампа, а также в период заседания в белорусской столице контактной группы по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины. 

#днр #донбасс #украина #порошенко #басурин #трамп #провокации
Дана Балан
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