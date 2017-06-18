Алеппо: сирийские войска несут потери в боях с террористами ИГ

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Хомс, 18 июня. По сообщениям из местных источников, сирийская правительственная армия ведет ожесточенные бои с силами террористов «Исламского государства»* (запрещено в РФ) в провинции Хомс, на дороге в Пальмиру. «Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR) сообщает, что потери есть с обеих сторон.

Правительственные войска и террористы сражаются за контроль над дорогой, соединяющей Пальмиру и Хомс. На поле боя сирийским войскам оказывают поддержку силы ВВС Сирии, которые нанесли удары по территориям и позициям, контролируемым террористами ИГ*.

Напомним, ранее стало известно о наступлении боевиков «умеренной оппозиции» на курдские позиции в провинции Алеппо.

* Организация запрещена на территории РФ.