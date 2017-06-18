ДНР заявила о гибели военнослужащего под обстрелами ВСУ

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Донецк, 18 июня. Военнослужащий ДНР погиб в результате обстрелов ВСУ территории республики, два здания в Донецке и в Ясиноватой получили повреждения, заявил замкомандующего ДНР Эдуард Басурин.

Киевские силовики за минувшие сутки свыше 60 раз открывали огонь по территории ДНР, в результате чего погиб один военнослужащий. Также при обстрелах пострадали два жилых здания в Донецке и в Ясиноватой. Известно, что ВСУ применяли артиллерийские орудия, танковое вооружение, минометы.

По данным представителя оборонного ведомства республики Эдуарда Басурина, под огнем оказался 21 населенный пункт ДНР. Также минувшим вечером украинские военные обстреляли Ясиноватую во время проведения праздника ко Дню медработника.