Вашингтон предлагает усилить киберпотенциал НАТО из-за «российской угрозы»

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Вашингтон, 18 июня. Член конгресса США от Демократической партии Луис Корреа внес на рассмотрение палаты представителей законопроект, предполагающий усиление боевого киберпотенциала стран НАТО и «использование кибератак для пресечения воздушных, наземных или морских нападений» с российской стороны. Для этого предлагается разработать новую киберстратегию США.

Усиление боевого киберпотенциала Соединенных Штатов автор законопроекта считает одним из «ключевых интересов Соединенных Штатов», и предлагает включить в сферу действия законопроекта всех союзников США по блоку НАТО, поскольку это «позволит Соединённым Штатам демонстрировать силу и удерживать Российскую Федерацию от угроз Североатлантическому альянсу, а также успокоить наших союзников без провокационного наращивания обычных вооружённых сил».

Опрошенные RT эксперты напомнили о недавней инициативе Пентагона повысить статус Киберкомандования ВС США и вывести его из подчинения общего Стратегического командования для расширения его оперативных возможностей.