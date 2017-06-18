Концерт российского рэпера Басты в Одессе отменили из-за угроз радикалов

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Одесса, 18 июня. Выступление российского рэп-исполнителя Басты в Одессе отменили после угроз со стороны радикалов. Об этом сообщил в своем Facebook-аккаунте клуб Ibiza, который должен был стать площадкой для проведения концерта.

Тем, кто собирался прийти на концерт Басты, сообщили, что выступления не будет, а также что вернуть заранее купленные билеты можно будет в местах их приобретения.

Ранее экс-глава одной из ячеек запрещенного в России экстремистского движения «Правый сектор»* Сергей Стерненко опубликовал список российских и украинских исполнителей, которые радикалы намерены срывать. Баста, кроме того, ранее попал в базу сайта «Миротворец».

Дорогие друзья! Концерт Басты не состоится. Возврат заранее купленных билетов осуществляется в местах их приобретения. Приносим свои извинения за предоставленные неудобства! تم نشره بواسطة ‏‎Ibiza Beach Club, Odessa‎‏ في 17 يونيو، 2017

* Организация запрещена на территории РФ.