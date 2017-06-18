Обновленный внедорожник Mazda CX-9 стал более безопасным

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Токио, 18 июня. Обновленный японский внедорожник Mazda CX-9 оборудовали дополнительной системой активной и пассивной безопасности. В ближайшей перспективе новинка появится на российском рынке.

Напомним, два года назад после тестовых испытаний японский концерн получил некоторые нарекания. Инженеры автомобильного гиганта должны были усовершенствовать систему безопасности автомобиля.

Так, обновленное авто получило новые боковые подушки безопасности, которые значительно усилили безопасность пассажиров. Кроме того, создатели скорректировали силовой каркас, а распределение нагрузки при авариях на него было доработано.

Также внедорожник был оборудован системой пресечения столкновения.

В настоящее время дата старта продаж и цена внедорожника Mazda CX-9 не раскрывается.